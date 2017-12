Sonderausstellung "Bethlehem ist überall … - Krippensammlung Hillebrand"

Garbsen : Heimatmuseum Garbsen |

Am Sonntag, 10. Dezember 2017, wird um 14 Uhr im Heimatmuseum Garbsen eine neue Sonderausstellung eröffnet. Ihr Thema lautet: „Bethlehem ist überall … - Krippensammlung Hillebrand“.

Die Familie Hillebrand (Garbsen) zeigt aus ihrer umfangreichen Krippensammlung ca. 100 Krippen aus aller Welt. Mit einer Krippe im Hühnerei fing 1991 alles an. Mittlerweile umfasst die Sammlung mehr als 500 Krippen aus aller Welt. Die kleinste Krippe ist nur 1 cm groß, die schwerste, eine Steingutkrippe aus Italien, wiegt 112 kg.

So vielfältig wie die Krippendarstellungen sind auch die Materialien, die die Krippenbauer verwenden: Holz, Papier, Pappe, Bronze, Zinn, Wachs, Porzellan, Bananenblätter, Glas und Ton.

Zu den besonderen Stücken der Ausstellung zählen unter anderem eine Darstellung des peruanischen Bildhauers Hilario Mendivil aus dem Jahr 1976 sowie eine Reliefkrippe aus der Goldschmiedewerkstatt des Benediktinerklosters Münsterschwarzach. Ein Hingucker der Ausstellung ist auch eine provenzalische Krippenlandschaft mit sogenannten Santons (provenzalisch „santoun“: kleiner Heiliger), 4 cm große, bunt bemalte Terrakotta-Figuren.

Die Sonderausstellung wird auch an weiteren Öffnungsterminen des Heimatmuseums zu sehen sein: An den Sonntagen 14.01. und 28.01.2018, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Museum.Die Heimatvereine Garbsens bieten uns Kaffee und Kuchen an.

Auf Wunsch können neben diesen Öffnungszeiten für Vereine, Schulklassen und Gruppen andere Termine mit Führung durch die Sonderausstellung verabredet werden (mit Herrn Stölting, Tel. 05137 / 717 65).