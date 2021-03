Schon 39 Jahre (!) her: das Konzert der Rolling Stones im Stadion 1982

Wir harrten auf der Rasenfläche aus, auch um ab und zu Platz zu machen für Sanitätertrupps, die zusammengeklappte Fans aus der Menschenmasse retten. Lag bestimmt nicht nur an der Hitze...Als die Stones dann die Bühne stürmten, packte ich meinen eingeschmuggelten Fotoapparat mit dem armlangen Tele aus und schoss drauflos, etwas erhaben über die Menge peilend, da ich auf meinem mitgebrachten Alukoffer stehen konnte. Leier sind mir hiervon nur noch der abgebildete Kontaktabzug geblieben, nach all den Jahren sind wohl Negative wie auch Abzüge hiervon abhanden gekommen.Jetzt wieder als Zufallsfund in die Hände geratend, wollte ich das mal gern hier zur allgemeinen Betrachtung und evtl. Erinnerung darbieten :-). vielleicht die/der Eine oder andere ja auch seinerzeit diese Konzerte besucht.