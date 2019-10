Zum ersten mal präsentiert die IG-Rock Langenhagen e.V. die nunmehr 4. Pain Parade. Das kleine Festival hat sich für die Fans positiver Gitarrenpower bereits zu einem festen Herbst-Event im Terminkalender gemausert.Freunde des gut abgehangenen Hardrock n´Roll in der Schnittmenge Rhino Bucket, AC/DC und Co. kommen beim High Energy Rock des Namesgebers und Headliners garantiertwieder auf Ihre Kosten. Die Band ist auf der Bühne eine Macht und hat in den letzten Monaten ausgiebig live gespieltSWEET PAIN werden viele Songs vom neuen, vierten Album vorstellen, welches noch 2019 erscheint. Als besonderen Gast ist diesmal die lokale Heavy Rock – Melodieschmiede CHYROC dabei, die seit über 20 Jahren fester Bestandteil der Hannover Szene ist. Als Opener fungiert GODOTS, ein junge hungrige Band aus Langenhagen, die mit ihrem handfesten Alternativ-Rock in letzter Zeit für viel Aufsehen auf Hannovers Bühnen gesorgt hat.Als ganz besonders Schmankerl werden EINRAUMKNEIPE den Abend auflockern. Das Comedy Musik-Duo wird mit Soon To Be Classic-Hits wie “Helicoptermutti” oder der Jahrhundertnummer ”Discomaus” für einen vergnüglichen Kontrast zum Gitarren-Gewitter sorgen.Somit präsentiert sich die „Pain Parade“ auch 2019“ wieder von seiner besten Seite: Live, laut und abwechslungsreich .Bands:Sweet PainChyrocGodofsVery Special Guest :Einraumkneipe