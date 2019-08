Kurzweiliges Konzert mit dem Gospelchor Swinging Church in der Horster Kirche

Nach dem 1. Stück „We fly you to The promised land“ begrüßte der Vorsitzende des Kuratoriums der Kirchlichen StiftungFrielingen-Horst-Meyenfeld, Dr. Koch die Gäste. Über“ The sings my soul“, „Didn't my Lord deliver“ und „Lord i need You“ hatte der Chor das Publikum im Griff, besonders die launischeModeration vom Chorleiter Philipp Spintge mit Erklärungen der Bedeutung der einzelnen Lieder kam beim Publikum an. Außerdem lud er die Zuhörer ein zum „Großen Gospelkonzert“ am 30. Novemder in der Osterwalder Barockkirche.Mit „Higher and Higher“ und „Put your hand in the hand of the man“ beendete der Chor das Konzert, nicht ohne die von den Zuschauern geforderte Zugabe, den Rausschmeisser „Think of me“ zu bringen.Danach verstreuten sich die Gäste auf dem Weinfest vor der Kirche.