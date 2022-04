Garbsen : Heimatmuseum Garbsen |

Nach erneuter coronabedingter Pause wollen wir nun das Heimatmuseum Garbsen, Hannoversche Str. 134, im OT Altgarbsen, am Sonntag, 24.04.2022, von 14 bis 17 Uhr wieder öffnen.

Zu sehen ist die neue Sonderausstellung „Kinderträume in alten Zeiten - Eine bunte Welt für kleine Leute“.

Es erwarten Sie im Eingangsraum ein Spielzeug-Jahrmarkt mit Riesenrad, Kettenkarussell, Autoscooter und Achterbahn und im Sonderausstellungsraum eine Fülle von Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.

Es handelt sich hierbei zum einen um kürzliche Spenden der Familie Lowsky aus Horst für unser Museum und zum anderen um Leihgaben von Frau Gertrud Müllmann vom Puppen- und Spielzeugmuseum Garbsen. Die farbenprächtigen, handgefertigten Jahrmarktsgeräte wurden fachmännisch und geduldig von unserem Mitarbeiter Günter Gojowczyk restauriert und lassen sich nun wieder in Betrieb setzen.

Außerdem sind neuerdings in einer Vitrine im Heimatkunderaum Fossilienfunde zu bewundern, Ammoniten der Kreidezeit, die aus der Tongrube Resse stammen. Sie wurden uns gespendet von Herrn Kurt Wiedenroth, einem Hobby-Paläontologen aus Havelse.

Wir bitten Sie aber wegen der Corona-Gefahr immer noch um rücksichtsvolles Verhalten:

- Tragen Sie bitte einen Mund-Nase-Schutz (medizinische oder FFP2-Maske).

- Desinfizieren Sie bitte Ihre Hände beim Eingang und nach einem Toilettenbesuch.

- Beim Durchgang beachten Sie bitte die Abstandswahrung (1,50 m).

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Die Sonderausstellung ist auch noch an den Sonntagen 08.05., 22.05., 12.06., 26.06. und 10.07.2022 zu sehen, jeweils von 14 bis 17 Uhr.