Kaufen: Fängt Weihnachten schon im September an? - Plattdeutscher Themenabend

Köpen - geiht dat all in September los?



Tokomen Joahr villichte sogar August? Is Wiehnachten balle nur noch wat för´t Köpen un Amüsement? Kommerz?! Wiehnachtsmärkte sind de groten Renner in düsse Tied. Jedet Joahr freuher. In Duisburg hebbet sei ditmoal sogar schon an´n verteihnten November Eröffnung fiert, mee´e ne grote Musicalshow un süss noch wat. Reporters hebbet de Stadt erfraget, warümme dat jümmer freuher an´n Start geiht. Antwoort: Wegen de Konkurrenz - un damee´e de Straten ok in´n koldnatten November nich so lerrig sind... Tja.



Un da willt wi över kören un diskuteer´n un uns Meenung datau seggen.



Ok in Hannauwer is nu wee´r wat los, un in uns Dörpen, up Hermann sien Hoff, bi Meyer in de Schüün, runne ümme Kark, annerswegen up´n Dörpplatz - un sau füdder.



De Hamburgers seggt denn woll: Dasscha so scheun kommodig. - Man all in September?



Un wiel dat sau "cyber-hille" up Wiehnachten tau geiht, leset wi ok uns egen Geschichten un wat´n sau in plattdüütsche Bäukers finnen kann.



Hebbet Sei ok ne Geschichte tau vertellen, nen Belevnis tau Wiehnachten? Denne komet Sei doch ok moal förbi. Sei sind von Harten willkomen. (Dat eine m is nein Tippfehler...)



Dönderdag, 28. November 2019, Klock 19.30, Sporthof Stelingen.



