Insekten - Das große Gewimmel - Oder doch nicht?

Garbsen : Sporthof Stelingen |

Ohne Insekten geht nichts!



Ein nachdenklicher Abend auf Plattdeutsch. Keine Bienen, keine Bestäubung. Keine Bestäubung, keine Birnen und Beeren. Keine Insekten am und im Boden, keine Umwandlung von Blättern und Totholz in Humus, mithin keine neuen Nährstoffe für neue Pflanzen. Weniger Insekten, weniger Nahrung für Vögel. Weniger Vögel, weniger Vielfalt, weniger Vernichter von Schädlingen.



Und so weiter. Es ist eine Kette, für viele Menschen allerdings wohl unsichtbar.

Darüber soll nachgedacht und geredet werden, um sich dessen bewusst zu werden - und es vielleicht ein wenig zu ändern. Zum Besseren. Auf Plattdeutsch. Und auch mit Anekdoten zum Thema und eigenen Erlebnissen in Sachen Insekten und Dat Grote Gewimmel.



Heute, am 28.3.2019 um 19.30 im Sporthof Stelingen.



Jürgen B. Hartig

Garbsen-Havelse

Interessengemeinschaft Plattdeutsch

Garbsen-Stelingen