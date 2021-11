Herzliche Einladung zur spannenden Krimilesung mit Thorsten Sueße in Garbsen am 20.11.2021

Garbsen : Balance e.V. |

Thorsten Sueße liest am Samstag, den 20.11.2021 um 19.00 Uhr im Werner Baesmann-Park in Garbsen- OT Berenbostel aus seinem neusten Thriller „ Atemlos in Hannover“



Auf Wunsch des Vereins „Hab Mut, zeig Gesicht e.V.“ welche die Lesung präsentieren liest Herr Thorsten Sueße aus seinem brandaktuellem neuen Psychothriller In gemütlicher Atmosphäre eines Fachwerkhauses (in den Räumen der Tages- und Kontaktstelle Balance e.V.) im Werner-Baesmann-Park in Garbsen Ortsteil Berenbostel, Birkenweg 80, 30827 Garbsen, am 20.11.2021 ab 19.00 Uhr.



Der Thriller wird zu großen Teilen aus Sicht des Täters geschildert und gewährt Einblick in dessen Psyche. Ein Mann tötet geplant und rücksichtslos. Aber er hat auch ganz andere, verletzliche Seiten. So verliebt er sich zufällig in eine Frau, die nichts von seinem mörderischen Tun ahnt – eine schicksalhafte Beziehung, die für ihn zur Weichenstellung wird: Kann er die Tötungen einstellen oder wird diese Frau sein nächstes Opfer?

Die wahre Identität des Täters wird im Roman nicht vorzeitig verraten, sodass die Leserinnen und Leser eigene Überlegungen anstellen können …

Wer nun neugierig auf das brandneue Werk des Autors geworden ist, kann ab sofort Tickets im VVK für 11,00 € am Kiosk an der B6, Asternstr. 1c, 30827 Garbsen OT Berenbostel erwerben.

Zusätzlich gibt es das Angebot des Veranstalters, Tickets per Telefon 05131-502 63 13 oder per E-Mail info@habmutzeiggesicht.de gegen Vorkasse zu reservieren. Allgemeine Informationen zur Lesung und zum Verein gibt es auch auf www.habmutzeiggesicht.de.

Ebenso können Tickets auch an der Abendkasse am Veranstaltungstag ab 18.00 Uhr für 12,50 € erworben werden. Für das leibliche Wohl wird mit einem kleinen Snack und Getränken gesorgt.

Aus Platzgründen ist die Kartenanzahl begrenzt. Ebenso gelten die bekannten Corona- Regelungen für 2 G. Bitte entsprechende Nachweise mitbringen. Kontaktdatenregistrierung!



PS: um gleich etwaige unschöne Kommentare zu vermeiden: Wir haben die Auflage nach 2 G zu agieren sonst würde gar nichts stattfinden, wir selber haben keinerlei Interesse daran Menschen auszuschließen!