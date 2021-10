Herzliche Einladung zum Krimisonntag in Garbsen mit Claudia Rimkus

Claudia Rimkus liest an Halloween aus ihrem neusten Charlotte-Stern-Hannover-Krimi: „Uhlenbrock“ bei Balance e.V. im Werner-Baesmann-Park in Berenbostel.

Garbsen. Ihr neustes Werk „Uhlenbrock“ ist gerade erst im September erschienen. Nun können sich auch die Krimifreunde in der Region Hannover freuen, denn Claudia Rimkus kommt sehr gerne auf Einladung des Vereins Hab Mut, zeig Gesicht e.V. wieder nach Garbsen. Leider funktioniert hier zurzeit nur die 2G-Regelung. Die Organisatoren vom Verein hoffen aber, dass sich das im nächsten Jahr ändert.„Wir sind froh, überhaupt wieder etwas anbieten zu dürfen“, erklären die Organisatoren um Stefan Loth. „Für einen spannenden Vormittag ist das Ambiente im Fachwerkhaus in Berenbostel einfach perfekt“, sagt der erste Vorsitzende. Zusätzlich zur Krimilesung bietet der Verein den Besuchern vor Ort kleine, deftige Snacks und Getränke an.Die Lesung findet statt am 31.10.2021 ab 11.15 Uhr in den Räumen von Balance e.V. Tages- und Kontaktstelle, Birkenweg 80, 30827 Garbsen OT Berenbostel. Einlass sowie die Tageskasse ist ab 10.30 Uhr geöffnet.Eine Mordserie hält Hannover in Atem. Bald stellt sich heraus, dass alle Getöteten Verbindungen zu Heimkindern hatten. Zunächst ist Charlotte Stern an den Ereignissen nur interessiert. Als sie jedoch erfährt, dass ihre Freundin Anneliese jedes Opfer kannte und deshalb womöglich auch auf der Todesliste steht, schaltet sie sich in die Ermittlungen ein. Eine Spur aus der Vergangenheit führt sie zur Psychiatrischen Klinik Uhlenbrock. Laufen dort alle Fäden zusammen? Die beiden Seniorinnen kommen dem Täter gefährlich nah. Und plötzlich ist Anneliese spurlos verschwunden.Nähere Informationen zur Autorin und zu ihren Büchern gibt es unter