Gründungsdokumente des Berenbosteler „Schützenvereins von 1900 e. V.“ nun in „Sicherheitsverwahrung“

Der Ehrenvorsitzende des Schützenvereins, Horst Dettmer, lagerte die wertvollen Dokumente seit Jahren bei sich zu Hause.



Wie der Name des Vereins bereits verrät, fand dessen Gründung bereits zur Jahrhundertwende statt, in einer Zeit, als digitale Ablage noch Zukunftsmusik war. Da wurden Dokumente noch fein säuberlich mit Tinte und Feder handschriftlich zu Papier gebracht - so auch besagte Gründungsdokumente, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, bis sie schließlich als Archivordner bei dem ehemaligen Vorstandvorsitzenden und langjährigen Mitglied des Vereins, Horst Dettmer, landeten.



Auch wenn der heute 80-jährige nicht zu den Gründungsmitgliedern gehören kann, so weiß er doch viel mehr aus der Geschichte des Vereins zu berichten, als die meisten. Um diese Geschichte nun auch öffentlich zugänglich zu machen, wurde vom Verein unter der Leitung von Alfred Kubocz entschieden, die stummen Zeitzeugen nun in die vertrauensvollen Hände der Stadtarchivarin, Rose Scholl, und somit der Stadt Garbsen zur Erweiterung der Stadtgeschichte als Dauerleihgabe zu übergeben. Hier können sie nun endlich von Interessierten eingesehen werden.



Bei der Unterzeichnung der Übergabeverträge in der letzten Woche bedankte sich die Schul- und Sozialdezernentin, Monika Probst, beim Verein für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte den hohen Stellenwert der Archivierung für die Stadtgeschichte von Garbsen.

