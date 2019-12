Gospelchor Swinging Church in der Osterwalder Barockkirche

undDie launische Moderation vom Chorleiter Philipp Spintge über Altagssorgen nicht zu ernst nehmen, einfach an den da oben zu denken, der manchmal auch helfen kann, oder einfach zum Ausschütten der Endophine mitzusingen führte am Ende zu einem harmonischen Verlauf der Veranstaltung. Selbstverständlich war auch diesmal der „Running Gag“ (Donnerstag Abend, Gemeindehaus Horst, 20.00 Uhr Chorprobe) dabei,versteckt in der Aussage, dass man die Tilel alle lernen kann.Standing Ovation gab es bei der Begrüßung des Gründers des Chores Jürgen Koppe; Philipp Spintge hat vor über 10 jahren von Ihm den Chor übernommen.Nach der Pause drehte der Chor richtig auf,undanimierten die Zuschauer genauso zum Mitklatschen wieundDa das Publikum durch anhaltendes Klatschen eine Zugabe forderte, äußerte Philipp Spintge, er hätte zufällig etwas vorbereitet.Zum Abschluß sang der Chor den Rausschmeisser „“ ohne wegen der Kälte die Kirche zu verlassen.An diesem Wochenende ist der Chor voll im Einsatz: 01. Dezember 10.00 Uhr – Verabschiedung von Pastor Dressel und um 16.00 Uhr Auftrit tauf dem Weinfest in Horst.