2 Karten für die Krimilesung mit Thorsten Sueße am 08.10.2020 zu gewinnen

Spannende Krimilesung am 08.10.2020 unter den bekannten Corona Auflagen in der Aula mit sehr viel Platz - 2 Karten zu gewinnen!



Thorsten Sueße liest am 8.10.2020 in der Aula am Planetenring 7 in Garbsen am Schulzentrum I aus seinem aktuellen Krimi „ Hannover sehen und sterben“. Für diesen spannenden Abend verlosen wir 2 Karten. Beantworten Sie einfach nur folgende Frage: Was ist der Hobbyautor von Beruf? Bitte die Antwort per Mail an HabMut-gewinn@gmx.de senden, die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Karten gibt es für 14,50 € bei der Buchhandlung Böhnert im Shopping Plaza Garbsen, sowie an der Abendkasse ab 18.00 Uhr für 15,00 €

Einsendeschluss für die Verlosung ist am 5.10.2020, 12.00 Uhr. Informationen gibt es auch unter www.depressionen-hannover.de