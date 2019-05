1. Stadtbürgerkönig kommt aus den Reihen der schießbegeisterten Berenbosteler Bürger

Am vergangenen Wochenende (26.-28.04.2019) wurde das erste Garbsener Stadtschützenfest auf dem Festzeltplatz in Meyenfeld gefeiert.Ein Höhepunkt des Festes war die Bekanntgabe der Stadtmajestäten, die bereits im Oktober ausgeschossen wurden. Lange mussten die Teilnehmer auf die Auswertung warten, wer in den 4 Kategorien nun die oder der Beste war.In der Kategorie „Stadtjugendkönig/in“ konnte eine Schützin der Berenbosteler Jugendmannschaft einen undankbaren 4. Platz belegen, aber im Wettkampf um die besten Bürgerschützen konnte Berenbostel auf ganzer Linie glänzen und belegte die ersten 5 Plätze.Den Titel „Stadtbürgerkönig“ holte Kevin Lorente, aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Berenbostel. Platz 2 konnte Sven Gröger für sich beanspruchen und Dritter wurde der NEUE an der Spitze Berenbostels, Gunter Koch, der Nachfolger des kürzlich verstorbenen Bürgermeisters, Werner Baesmann. Alle 3 Majestäten wurden von Dr. Christian Grahl als Garbsener Stadtbürgermeister mit Urkunden und Geldpreisen ausgezeichnet und für den Stadtbürgerkönig gab es auch noch einen Pokal überreicht.An Gratulanten mangelte es im Anschluss ganz und gar nicht und die Stimmung im Festzelt war grandios.