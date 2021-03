Anzeige

Meine Erfahrung im Impfzentrum Hannover 1, Messegelände 25, 30521 Hannover

Meine hatte am 27.03.2021 um 19:00 Uhr, Termincode 2CA7P3AC eine Einladung zur Impfung erhalten.



Da meine Mutter erblindet ist und somit 100% Schwerbehindert (Merkzeichen H) und ihr die Pflegestufe zwei anerkannt wurde habe ich sie selbstverständlich begleitet.



Ich wohne in Garbsen meine Mutter in Ronnenberg das sind bei jedem Besuch hin und zurück 50 Km Fahrstrecke und eine Stunde Fahrzeit.



Also sind wir nach Laatzen (20 Km 30 Min.) gefahren, vor Ort war alles hervorragend Organisiert, SUPER nette Mitarbeiter, gut geschult, hilfsbereit, freundlich und das noch kurz vor Feierabend, Respekt.



Dann kamen wir ca. 19.30 Uhr zum Impfplatz 5 Blau, uns empfing eine Ärztin.



Meine Mutter ist 86 Jahre alt, hat eine schwere Thrombose (wird vom Pflegedienst versorgt), Bluthochdruck, Herzschwäche, zeitweise Kreislaufprobleme bis zur kurzen Bewusstlosigkeit, ist Blind gilt als Hilflos und lebt allein.



Wir hatten eine Bescheinigung ihrer Hausärztin dabei, mit dem Hinweis aus gesundheitlichem Gründen kein AstraZeneca zu impfen.



All diese Information haben wir der Ärztin vorgelegt bzw. erläutert. Sie meint, dass sie keinen Grund sieht AstraZeneca nicht einzusetzen meine Mutter sei 86, da ist es egal

(unser beider empfinden), was wir ablehnten.



Hier setzt sich eine Impfkraft welcher Fachrichtung auch immer sie angehöhrt, über die Einschätzung einer Hausärztin die ihre Patienten sicherlich besser kennt.



Dieser Einsatz hat mich 90 Km Fahrt und 2,5 Std. Zeit, eine völlig verstörte Mutter gekostet.



Dafür habe ich eine überhebliche unflexible und genervte Ärztin kennen gelernt deren Namen ich nicht einmal kenne.

