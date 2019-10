Vor den Toren Hannovers

Am 12. und 13. Oktober gab es auf einer ca. 10 Km langen Strecke drei Stunden rund! Wir freuten uns auf jeden, der mit einem geländetauglichen Motorrad Rennluft schnuppern wollte. Das Gelände ist sehr vielseitig: Von tiefem Sand, über Feldwege, bis zu Singletrails im Wald ist alles dabei. Steile Auf- und Abfahrten boten Herausforderungen und wer sich nicht traute konnte die anspruchsvolle Passagen Umfahrungen, so dass jeder, vom Anfänger bis zum Experten Spaß hatte. Die Zuschauer waren ganz nah dran am Geschehen und am Fahrerlager.