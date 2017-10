Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung rund um Osterwald.

Osterwald‘ ist ein Stadtteil von Garbsen. Im 13. Jahrhundert durch Mönche gegründet, aber bis zum heutigen Zeitpunkt touristisch weitgehend unbekannt. Eventuell klingen auch nur die beiden Ortsteile ‚Oberende‘ und ‚Unterende‘ zu wenig einladend. Wir schauen uns da mal um! Vom Treffpunkt aus haben wir nach ca. 500m freies Feld erreicht. Auf Schatten spendende Bäume müssen wir verzichten, aber das sollte im November auch zu verkraften sein. Auf abwechslungsreichen Wegstrecken führt uns unsere Tour um ‚Oberende‘ und geht dann gegen 14:30 Uhr mit der abschließenden Einkehr im Hotel Restaurant Körber auch schon zu Ende. Unterwegs gilt 'Rucksackverpflegung'.Sie sind 45 oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: https://www.49ontop.de/regionalgruppen/kontakt-reg... Wissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php