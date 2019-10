Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Unterwegs zwischen Garbsen und Schloss Ricklingen

Sie haben Ihren fünfzigsten Geburtstag -gegebenenfalls auch schon länger- hinter sich gelassen, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Unsere November Wanderung starten wir in Alt-Garbsen. Und da auch ‚Schloss Ricklingen‘ zu Garbsen gehört, müsste diese Wanderung genau genommen ‚Unterwegs in Garbsen‘ heißen. Das hört sich aber nicht so gut an. Vom Treffpunkt aus unterqueren die A2 und nehmen Kurs auf den Garbsener Stadtteil ‚Horst‘. Mit ihrem 42 Meter hohen Turm ist die weithin sichtbare Horster Kirche das höchste Bauwerk Garbsens. Wir nehmen Kurs auf den Horster See, wo unsere Mittagspause vorgesehen ist. Weiter geht des dann in den Stadtteil ‚Schloss Ricklingen‘, Garbsens historischem Kleinod. Hier ist dann auch der Wendepunkt unserer Tour. Wir müssen noch einmal unter der A2 hindurch, folgen dann dem Verlauf der Leine zum Blauen See und schlagen von hier aus den direkten Weg zur Abschlusseinkehr ein. Unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Wegstrecke: Die ca. 15,5 km lange Wanderstrecke weist neben naturbelassenen Wald- und Wiesenwegen auch längere befestigte Abschnitte auf.Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49 on top Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z