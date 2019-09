Vanessa-Lee Beyer bekommt ihre Juniorenkönigsscheibe

Am Samstag, 28. September 2019 traf sich eine Abordnung des Schützenvereins Osterwald Unterende in Barsinghausen, um Vanessa die Juniorenscheibe ans neue Haus zu bringen.Der „Scheibenannagler“ Ron William Dreyer (zum 1. Mal offiziell!) hatte alles vorbereitet, unter dem Beifall der Anwesenden brachte er die Scheibe an. Dann richtete er sie mit der hochprozentigen Wasserwaage aus, bis die perfekte Lage erreicht war.Anschließen lud Vanessa alle zu einem Umtrunk ein, was trotz der etwas kühlen Witterung gern angenommen wurde.Da Venessa-Lee Beyer eine erfolgreiche Schützin im Verein ist, wird es vielleicht nicht die letzte Scheibe sein, die das Haus ziert!