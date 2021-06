Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Von Altgarbsen zur ‚Alten Fahrt‘

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Die Leineaue mit dem ehemaligen Überschwemmungsgebiet ist nicht nur ein Refugium für Tiere und Pflanzen, sondern auch beliebt für Rad- und Wandertouren. Uns führt der Weg zum Bürgerpark in Seelze. Dort legen wir eine kleine Pause ein. Weiter geht es zur Alten Fahrt am wenig bekannten Wasserstraßenkreuz Seelze. Am Kanal entlang und über die Leinebrücke bei Lohnde geht es durch die Aue zurück zum Treffpunkt.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z