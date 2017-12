Silvester-Fahrradtour

Garbsen : Kastanienplatz Garbsen |

Letzte Radeltour 2017 am 31.12.

Zum Abschluss des Jahres radeln wir gemeinsam zum Steinhuder Meer. Alle Fahrradfahrende sind vom ADFC Garbsen/Seelze herzlich eingeladen. Abfahrt wie gewohnt um 10:00 Uhr am Kastanienplatz in Garbsen am 31.12.2017. Die Strecke wird ca. 45 km betragen. Die Rückkehr zum Kastanienplatz ist für ca. 14 Uhr geplant. Wir fahren mit normaler Geschwindigkeit (ca. 17-18 km/h), also nicht gemütlich und auch nicht schnell. Am Steinhuder Meer machen wir eine Rast, Verpflegung bitte mitbringen – keine Einkehr. Heißer Tee oder Kaffee dürften der Jahreszeit entsprechen. Die Tour wird nur bei trockenem Wetter durchgeführt – Frost schreckt uns nicht.Eine Anmeldung ronaldbrandt@web.de oder Telefon 05131-479726) würde uns freuen.