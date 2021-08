Radeln unterm Sternenzelt - NACHTTOUR

Garbsen : Kastanienplatz Garbsen |

Am Samstag, den 24. August startet eine Nachttour in den Sonntag. Mitglieder und auch Gäste sind zum Start um 22:00 Uhr am Kastanienplatz in Altgarbsen herzlich willkommen.

Die Strecke ist etwa 70 km lang. Geradelt wird mit mäßiger Geschwindigkeit in Richtung Steinhuder Meer.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Mund-Nasen-Bedeckung bitte nicht vergessen. Nähere Informationen bei Bastian Moll unter Telefon 0160 3082477