Plattdeutsch in Stelingen - Donnerstag - 30.01.2020 - 19.30 Uhr

Garbsen : Sporthof Stelingen |

Geschichten zum Jahreswechsel - Vorsätze für das neue Jahr



Dat niege Joahr stunn före Dörr, het an ´ekloppet - un wi hebbet´t rin´elaten. Nu sittet´t bi üsch mee an´n Disch un wi överlegget, wat wi tausamen anfangen könnt.



Den Schritt in´t niege Joahr maket wi ja alle, blots merstendels anners as Frünne, Bekannte, Lüe in Ostfreesland, in Bayern oder süss wo. Jedeen het doar sien egen Vertellsel un Belevnisse. Doar willt wi över kören/snacken/praten/spräken - un vertellen.



Un denn fragt dat niege Joahr ja ok noch: Wat wullt Du denn nu mee de Tied in düt Joahr maken? Hest Du deck wat Besünneres för´enomen? För deck sülben, för dine Familie, för Frünne, för frömde Minschen?



Sau´n Joahr geiht fix förbi. Wi weeten ja dat Wiehnachten all we´er in´n September in us Leben tritt, bi de Supermärkte, de groten Köphüser, in de Werbung.



Wi maket üsch mal nen poar Gedanken. Hebbet Sei ok Ideen un Vertellsel? Denn kieket Sei ok förbi. Ok tauheuern - op Platt :) - is meuglich un "gestattet".



Wi dräpet üsch im Sporthof Stelingen, Stöckener Str.

Donnerstag, 30.Januar 2020 - Klock 19.30



Jürgen B. Hartig

Interessengemeinschaft Platt

Stelingen