Der Frielinger Heimatverein lädt für Sonntag, den 07. Januar 2018 zur traditionellen Neujahrswanderung ein. Beginn ist um 10:30 Uhr auf dem Netto Parkplatz in Frielingen. In Begleitung unseres Versorgungsbollerwagen von dem aus leckere Heißgetränke serviert werden geht es in Richtung Osterwald zum Grünkohlessen. Der Wanderweg beträgt

ca. 5 Km und ist leicht zu bewältigen. Info und verbindliche Anmeldung bei Heinz-Fred Schenk .Tel: (05131) 2442