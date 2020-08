Garbsen : Heimatverein Frielingen |

Am Sonntag, 16. August findet eine Radtour zu den Storchennestern in Garbsen statt. Dazu lädt der Heimatverein Frielingen ein. Die Strecke ist ca. 32 km lang und auch für ungeübte Radler leicht zu bewältigen. Eine Kaffeepause ist eingeplant. Treffpunkt ist um 13:30 Uhr am Hotel Bullerdieck in Frielingen. Anmeldungen nimmt Klaus Hartmann unter Telefon (05131) 53499 entgegen.