Heimatverein lädt zur Radtour ein

Der Heimatverein Frielingen lädt für Samstag, 22. Juni zu einer Radtour nach Dedensen und Holtensen ein. In Dedensen besichtigt die Gruppe einen sehenswerten Garten und im Anschluss daran in Holtensen die im neugotischen Stil errichtete Hase-Kirche. Die Teilnehmer werden gebeten, Zutaten für ein Picknick mitzunehmen. Eine Kaffeepause ist im Café LebensArt in Holtensen geplant. Die Radfahrstrecke beträgt ca. 30 Kilometer und ist auch für ungeübte Radler zu bewältigen. Gäste sind jederzeit willkommen. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Hotel Bullerdieck in Frielingen. Informationen und Anmeldungen sind bei August Kölling unter Telefon 05131-52203 möglich und erhältlich.