Heimatverein lädt zur Grillfeier ein

Der Heimatverein Frielingen eröffnet mit einer kleinen Runde um das Dorf die Fahrradsaison. Im Anschluss findet die gemeinsame, traditionelle Grillfeier statt.

Aus organisatorischen Gründen musste die Veranstaltung um einen Tag vorverlegt werden. Sie findet nun am Donnerstag den 21. April statt. Die Radler treffen sich um 17:30 Uhr, das Grillen mit gemütlichem Ausklang beginnt um 18:00 Uhr. Treffunkt ist das Frielinger Sporthaus an den Tennisplätzen am Farlingsweg.