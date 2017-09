Große Herbsttour am 1. Oktober

Der ADFC Garbsen/Seelze ADFC Garbsen/Seelze lädt ein zu einer langen und schnellen Herbsttour. Start ist am 1. Oktober um 10:00 Uhr in Altgarbsen am Kastaninenplatz (Hannoversche Straße/Calenberger Straße). Über Langenhagen und Burgdorf radeln wir durch das weite Burgdorfer Land bis zum Kloster Wienhausen. Beim Klosterwirt ist eine Einkehr geplant. Noch ein Stückchen auf dem Allerradweg bis Celle. Dort beginnt die Rücktour über Burgwedel nach Garbsen.Die Strecke ist 124km lang. Es wird überwiegend auf asphaltierten Wegen, aber auch kurze Strecken auf Feld- und Waldwegen geradelt. Sie ist nicht für Rennräder oder Velomobile geeignet. Der Tourleiter wird mit seinem AnthroTech (Pedelec) radeln. Eine gute Kondition ist erforderlich für sechs Stunden im Sattel bei einem angepeilten Durchschnitt von knapp über 20km/h.Die Teilnahme ist für Gäste und Mitglieder kostenlos. Auch Liegeradler sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Nähere Informationen beim TourGuide Karl-Heinz Giese unter Telefon 0151 26815651 oder per Email karl-heinz.carlcx@gmx.deDie Strecke zum Anschauen oder auch download auf GPSies