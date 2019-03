Garbsen : L390 Gutenbergstr. |

Erlebnisfahrt nach Hamburg

Erleben Sie einen abwechslungsreichen Tagesausflug mit einem interessanten Programm in Hamburg.

Der CDU Ortsverband Garbsen lädt am Samstag, 29. Juni 2019, zu einer Busfahrt in die Elbmetropole ein.

Eines der Highlights ist z.B. die Fahrt mit dem HafenCityBus, einem Amphibienfahrzeug, elbaufwärts. Das Mittagessen wird in einem typisch Hamburger Fischrestaurant eingenommen. Nachmittags ist eine Hafenrundfahrt mit Live-Moderation zu Neuigkeiten im Hafen vorgesehen sowie eine Rundfahrt durch die Speicherstadt.

Gäste, Freunde, Bekannte und Interessierte sind herzlich willkommen.

Nähere Informationen bei Ingrid Schmidt, Tel. 05131- 47 62 93 oder per e-mail: sdti.gbs@t-online.de

Da diese Reisen sehr beliebt und schnell ausgebucht sind, wird um eine Anmeldung spätestens bis Dienstag, 09. April 2019, gebeten.

www.cdu-ortsverband-garbsen.de