Clubhouse für den Magen: Das ClubSCHMAUS Dinner feiert Premiere in Hannover

Die kreativen Werber der Agentur DA CAPO Marketing um Gründer Christian Bendig, haben die Marke "ClubSCHMAUS Dinner" für kulinarische Treffen an den unterschiedlichen Standorten in Deutschland entwickelt um Clubhäuserinnen und Clubhäuser zu direkten Gesprächen und Erlebnissen an einen Tisch zu bringen.Bevor es zu ClubSCHMAUS Abenden nach Hamburg, Berlin und Frankfurt geht, ist für den 15. Oktober die Premiere in Hannover angesetzt. Treffpunkt ist das kleine Restaurant von "Frau Hoppe" in Hannover-Waldheim. www.dacapo-marketing.de/clubschmaus