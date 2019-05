Bustour zum Spargelessen

Garbsen : Heimatverein Frielingen |

Busfahrt zum Spargelessen und Stadtführung in Verden

Traditionell im Mai eines jeden Jahres organisiert der Heimatverein Frielingen für seine Mitglieder und Gäste eine Busfahrt zum Spargelessen mit einer sich anschließenden Stadtführung und Besichtigung. In diesem Jahr war das Restaurant Dillertal in Bruchhausen-Vilsen das Ziel der Heimatfreunde. Vor Ort wartete ein regionales Spargelbuffet auf die Gäste. Egal ob Schnitzel, Schweinefilet, roher und gekochter Schinken oder Lachs und vieles mehr – es war für jeden etwas dabei. Abgerundet wurde das Angebot natürlich durch weißen Stangenspargel und hausgemachte Sauce Hollandaise beziehungsweise Butter und kleine Kartoffeln. Auch die abschließende Nachspeise – frische Erdbeeren mit Sahne und Eis – ließen keine Wünsche offen.

Nach dem Mittagessen fuhr die Gruppe weiter in die mehr als tausend Jahre alte Reiterstadt Verden. Dort konnten durch einen geführten Rundgang durch die historische Altstadt und das angrenzende Fischerviertel die angefutterten Kalorien wieder etwas reduziert werden.

Besonders beeindruckt waren die Frielinger Heimatfreunde von dem zwischen 1290 und 1490 errichteten Verdener Dom. Diese dreischiffige, gotische Hallenkirche besticht durch ihre Schlichtheit und ihre gewaltigen Ausmaße.

Nach dieser interessanten Stadtführung stand noch ein gemeinsames Kaffeetrinken auf dem Programm, um anschließend gut gelaunt die Rückreise nach Frielingen anzutreten.