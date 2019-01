AWO-Boßeln in Osterwald

Garbsen-Osterwald: Begegnungsstätte Grundschule Osterwald |

Die Wandergruppe der AWO Osterwald-Heitlingen lädt am Sonntag, den 03. Februar 2019, um 10:30 Uhr zum traditionellen Boßeln in der Gemarkung Osterwald ein.

Treffpunkt ist die Begegnungsstätte am rückwärtigen Ende des Pausenhofes der Grundschule Osterwald, Robert-Koch-Str. 110.

Für Getränke sowie einen zünftigen Erbseneintopf mit Würstchen und Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Den Gruppen und der Siegerin und dem Sieger im Einzel-Zielwerfen winken Preise. Mit 2,50 Euro Unkostenbeitrag ist jeder dabei.

Über eine rege Beteiligung von Gästen und Freundinnen und Freunden der AWO würden wir uns freuen.

Auskunft gibt Lothar Rach (Tel. 05131/53453 mit Anrufbeantworter).