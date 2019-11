Adventsfeier beim Seniorennachmittag

Garbsen-Osterwald: Begegnungsstätte Grundschule Osterwald |

Am Dienstag, den 26. November 2019, um 15.00 Uhr lädt die AWO Osterwald-Heitlingen zum Seniorennachmittag ein. Gäste sowie Freundinnen und Freunde der AWO sind herzlich

willkommen an der festlich gedeckten Tafel. Es wird gesungen und geklönt. Dabei ist ein Jeder aufgefordert eine lustige oder besinnliche Geschichte mitzubringen, um sie möglichst selbst vorzulesen.

Den Veranstatungsraum in der „Küche“ ist über den Haupteingang der Grundschule an der

Robert-Koch-Straße 110 zu erreichen.

Auskunft gibt Regina Rach unter Tel. 05131/53453.