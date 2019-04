Blutspenden in Frielingen

Garbsen : DRK-KiTa Farbenfroh |

Der DRK-Ortsverein Frielingen hat schon alle Bestellungen aufgegeben für die Bewirtung beim Blutspenden am 30.April 2019. In der DRK-KiTa Farbenfroh ist dann alles hergerichtet für den zweiten Blutspendetermin in diesem Jahr. Ab 16.30 Uhr ist die Tür geöffnet. Mit dem Blutspendedienst zusammen heißt der Ortsverein alle Blutspender/innen herzlich willkommen. Dieses Mal gibt es leckere Grillwürstchen Salate, belegte Brote und Brötchen, Getränke, selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Wir hoffen auf viele Spender/innen, die damit anderen Menschen helfen können.