RehaForFit e.V. jetzt auch in Gachenbach

Gachenbach : Triebenbacher |

RehaForFit e.V.



In den Räumen des Fitness Studios Triebenbacher Unter Ortsstr. 21c, 86565 Gachenbach wird seit kurzem von dem Verein RehaForFit e.V. auch Rehasport für Personen mit orthopädischen Erkrankungen angeboten.

Unser Ziel ist es, Ihre Muskulatur zu stärken, Fehlhaltungen zu korrigieren und Ihnen zu helfen, sich durch ein bewussteres Körpergefühl im Alltag gesund und richtig zu bewegen.

In der Kleingruppe werden durch bestimmte Übungen mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Therabändern, leichten Hanteln, Schwungstäben, Gymnastikbällen, etc. besonders die gelenksumgebenden Muskeln angesprochen. So wird der Bewegungsapparat entlastet und Beschwerden gelindert.

Unser Angebot richtet sich insbesondere an Personen mit orthopädischen Problemen am Stütz- und Bewegungsapparat. Auch für Menschen mit chronischen Beschwerden ist der Rehabilitationssport ein adäquates Mittel zur Schmerzlinderung und Steigerung des Wohlbefindens.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 08259-897212 oder per Mail unter rehasort-scherm@gmx.de / www.rehaforfit.de





Kursort: Fitness-Studio Triebenbacher, Unter Ortsstr. 21c,

86565 Gachenbach