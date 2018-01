Faschingsball in Lützelburg

Am Sportplatz 15

, Am Sportplatz 15 , 86456 Gablingen DE

Theaterheim Lützelburg , Am Sportplatz 15 , 86456 Gablingen DE

Gablingen : Theaterheim Lützelburg |

Nach einem Jahr Pause findet in Lützelburg wieder der traditionelle Faschingsball statt. Die verkleideten Gäste werden von der Liveband "It Takes Two" bestens unterhalten. Im Showprogramm sind Einlagen des FFC Augsburg und der Fun Connection geplant. Zwischen den Tanzrunden bietet eine XXL-Bar den richtigen Platz zum Verschnaufen. Anmeldung und Tischreservierung erbeten unter 08230-2515 oder info@tsvluetzelburg.de