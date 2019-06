21. Stadlparty in L├╝tzelburg

­čÄë #STADLPARTY 2019 ::: TSV L├ťTZELBURG ­čÄë



ES IST WIEDER SOWEIT - Am Freitag den 19.07.2019 bebt der Stadl in L├╝tzelburg am Sportplatz ­čĄś Auch heuer veranstalten wir wieder die Kultparty im Stadl #wirgebengas



Der TSV L├╝tzelburg 1947 l├Ąd zu einer wilden Partynacht! Und alle feiern mit!



G├╝nstige Drinks und der leckere L├╝tzelburger, dazu der beste Partysound Querbeat von Dj D-Tronic - es wird eine MEGA #FEIEREI !!!



Wir freuen uns auf viele G├Ąste, gutes Wetter und eine wilde Party!