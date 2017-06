Sommerfest Brauhaus Wiesenmmühle, Fulda 5. August 2017 mit Oldie-Formation Look Back

In diesem Jahr feiert die Band “Look Back” Ihr 25-jähriges Bestehen. Was mit einem Duo 1992 begann ist, mit immer wechselnden Musikern, zu einer erfolgreichen Formation geworden. Handgemachte Musik, die nicht vom Computer kommt, begeistern immer wieder die Besucher ihrer Konzerte.Wie bereits im letzten Jahr präsentieren sie am 5. 8. 2017 im Brauhaus Wiesenmühle ein Programm das in die Welt der Petticoats, Musikbox, Lollipops und Cadillacs entführt.Eine Klang- und Zeitreise durch die Geschichte der Popmusik der 50er-, 60er- 70er- u. 80er-Jahre mit vielen Top-Ten Hits einer irren und kreativen Zeit.Von Bill Halley & The Comets bis Supertramp stehen Klassiker auf dem Programm.Eintritt frei.Beginn: 20:30Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung um 19:30 Uhr im Biergarten der Wiesenmühle statt.Weitere Auftritte der Formation „Look Back“ 2017 in der Wiesenmühle:28. 10. 2017 Oldie-Night02. 12. 2017 Oldie-NightVeranstalter:Brauhaus WiesenmühleWiesenmühlenstr. 1336037 FuldaTel. 0661 / 928680Internet: http://www.wiesenmuehle.de E-Mail: info@wiesenmuehle.deLook Back im Internet: http://www.look-back.de