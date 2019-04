Kabarett "Stubenrein"

Füssen : Haus Hopfensee |

Wenn Alexandra Stiglmeier vergnüglich in verschiedene Figuren schlüpft und vom ganz normalen Familienwahnsinn erzählt bleibt garantiert kein Auge trocken.

In ihrem Programm "Stubenrein" nimmt die bayrische Kabarettistin und Theaterautorin die Schwächen von Mann und Frau gehörig aufs Korn und verpackt alltägliches in humorvolles Kabarett.

Wenn sich Mannsbilder in der Stube "rumbelzen" und ihr geliebtes Sofa vollbröseln, die Kinder einem den Schlaf rauben dann muss gehandelt werden. Dann kommt die gute Hausfrau samt befreundete Strickerdamen schon mal auf die witzigsten Ideen, wie man diese Bagage aus der Stube fegen könnte.

Da ist die Schweizerin Waltraut, die ihren Mann gerne bei eisigen Temperaturen im Auto einfrieren lässt. Da ist die russische Olga die ihren Mann einfach im Baumarkt abstellt und auch die Leni aus dem Allgäu hat so ihre Ideen, wie man so einen Mann aus der Stube jagt.

"Stubenrein" verspricht einen lustigen, kurzweiligen Abend für Sie und Ihn und Jung und Alt.

Preis 12,- Karten unter: 08362/6752