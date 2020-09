Wingenfelder »SendeschlussTestbild« (VÖ 18.09.) – das neue Album der Fury In The Slaughterhouse Köpfe – ab Februar 2021 auf »SendeschlussTestbild« Tour

Diese fabelhafte Dekade feiern Wingenfelder ausgiebig mit ihrem neuen Album „SendeschlussTestbild“, welches am 18. September 2020 veröffentlicht wird (Starwatch Entertainment/Sony Music). Das Doppel-Album (CD und Vinyl) enthält zehn neue Songs und zusätzlich zehn Live-Tracks als Geburtstagsgeschenk und sehr zufriedenes Zwischenfazit für Band und Fans gleichermaßen. Die gleichnamige Live-Tournee findet Anfang 2021 statt.Nach dem großen Erfolg von „Sieben Himmel hoch“ geht es auch im fünften Album in dieser ganz eigenen Dynamik und Sichtweise weiter: Es ist politisch und poetisch, mal wird draufgehauen, um dann wieder den Augenblick zu genießen, gewohnt unaufgeregt, natürlich und nahbar – eben diese geniale wingenfeldersche Lässigkeit, die aus jeder Zeile, jedem Ton klingt und auch im zehnten Jahr mit neuen Ideen und Gedanken überrascht. „Ich finde es schön, gerade in der heutigen Zeit kein rein negatives Album zu machen“, erzählt Kai, was besonders im Vordergrund stand. „Es ist uns wichtig, Flagge zu zeigen, aber es ist auch ein Album, das positiv endet und Momente zum Luftholen lässt.“Und auch sonst findet man auf dem Album keine Kompromisse. Dafür sehr persönliche Einblicke, denn jede Geschichte entstand aus eigens Erlebtem und Gefühltem. Davon sich einsam und hilflos zu fühlen oder sich eben standhaft zu weigern, im Sturm auch nur einen Schritt nachzugeben, vom Leben und der Hoffnung, dem Verlieren und Finden der Liebe, von boykottierter Vernunft, vom Sich-gehen-Lassen und dem puren Glück abseits der gewohnten Wege, dem Scheitern-Dürfen und dem Reparieren, dem Zweifeln an sich und an der Welt. Dabei ist doch letztlich alles, was wir brauchen, schon in uns drin. Ganz egal, wo wir auch sind.So entstanden sehr abwechslungsreiche, ruhigere und laute Stücke, gelassenes Singersongwriting und Stadion Rock-angehauchte Midtempo-Nummern, berührende Momente, treibende 80ies-Gitarren, hervorragende mitsing- und tanzbare Melodien. Allen gemein sind das feinfühlige Arrangement sowie die große Lust auf Details und aufs Leben. „Denn sind die Umstände noch so schwierig, der Regen ist vorbei“, wenn man aufhört, sich an den alten Weg zu klammern und sein eigenes „Aragona“ findet.„Aragona“ Video: https://youtu.be/p9TQfZx0OeA Und man möchte gleich all die vielen lohnenden Dinge im zuversichtlich-mitreißenden „Der Planet ist bewohnt“ um das großartige Gefühl der Vorfreude ergänzen, das auch Kai ob der anstehenden Veröffentlichung und der Tour nicht verbergen kann. Muss er auch nicht, freuen wir uns doch ebenso auf Nachschub der beiden „Geschichtenerzählerrocker“. Mit ihren wunderbaren Episoden für Optimisten – und auch für die Zweifler, die sich einfach nur mal wieder erlauben müssen zu träumen und das Leben auf ex zu trinken.Auf dem neuen Album ist auch ein Cover der Pohlmann Single „Starwars“ zu finden. „Train Yourself To Let Go Of Everything You Fear To Lose“ heißt es im Refrain des Songs. Die Lebensweisheit von Meister Yoda, dem „kleinen Mann bei Star Wars“, sorgt auch in der Version von Wingenfelder für Gänsehaut.Das „Starwars“ Video: https://youtu.be/Ox07LYX0_-Q „Das Prinzip Hoffnung finde ich immer noch ganz ok“, meint Kai. Und wie gut dieses Prinzip klingt, davon können wir uns am 18. September beim Release von „SendeschlussTestbild“ überzeugen. Und auf der anschließenden Tour dann davon, dass für Wingenfelder noch lange nicht Sendeschluss ist.WINGENFELDER SENDESCHLUSSTESTBILD LIVE 202119.02.2021, Hannover / Capitol Theater (verschoben vom 15.05.20)20.02.2021, Hamburg / Gruenspan (verschoben vom 23.05.20)24.02.2021, Berlin / Frannz Club (verschoben vom 17.05.20)27.02.2021, Osnabrück / Rosenhof (verschoben vom 14.05.20)28.02.2021, Köln, Gloria (verschoben vom 22.05.20)05.03.2021, Bremen / Kulturzentrum Schlachthof (verschoben vom 26.05.20)06.03.2021, Erfurt / HsD (verschoben vom 16.05.20)11.03.2021, Hemer / Altes Casino (verschoben vom 20.05.20)14.03.2021, Oberhausen / Turbinenhalle 2 (verschoben vom 24.05.20)19.03.2021, Mannheim / Kulturhalle (verschoben vom 19.05.20)Tickets behalten für die jeweiligen Ersatztermine ihre Gültigkeit!