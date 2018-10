T der Bär (Tim Sander) – die neustestste Single „SteSteSte“ (VÖ 12.10.)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Die neustesteste Single „SteSteSte“ von T der Bär ist die Hymne für alle, denen der Konsumüberfluss und seine ständig neuen Werbe-Versprechungen langsam auf die Nerven gehen. Ein eingängiger und witziger Song, der ohne erhobenen Zeigefinger daher kommt und trotzdem einen Finger in Wunde der Überflussgesellschaft legt.Hier das Video zu "SteSteSte":T der Bär (Tim Sander) ist Beatbastler, MC, Komponist & Produzent in Personalunion. Und quasi im Alleingang hat er einen eigenständigen Sound - irgendwo zwischen Oldschool-HipHop und digitalem Songwriting - kreiert. Roughe Beats mit viel Bass, Kratzern und einprägsamen Samples - dazu ein außergewöhnlich variabler Flow und eine extrem markante Stimme.T der Bär bewegt sich völlig abseits aller Rap-Klischees - und das gibt ihm die Möglichkeit, alles, was man von HipHop erwartet, einfach anders zu machen. So ein Bär scheißt eben auf Regeln - stattdessen bastelt er lieber in seiner Höhle so lange, bis die Beats fett genug sind.Biografisches zu Tim Sander:Tim Sander ist deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker. Er wurde 1978 in Berlin geboren. Zwischen 1998 – 2002 war er Darsteller in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Seitdem steht er immer wieder für Spielfilme und Fernsehserien vor der Kamera. Als Synchronsprecher lieh er zahlreichen Rollen seine Stimme - unter anderem in Produktionen wie: Rogue One: A Star Wars Story, Interstellar, Chihiros Reise ins Zauberland oder für Serien wie Breaking Bad oder Scrubs.Seit 2014 ist Tim Sander vermehrt als Musiker tätig. Er ist Sänger und Songwriter der Indie-Pop-Band Team Amateur, die 2014 beim Independent-Label Rummelplatzmusik ihr Debütalbum „Feuer und Freizeit“ veröffentlichte, welches ein Kritikererfolg wurde und der Band zahlreiche Radio-Airplays und TV-Präsenz bescherte. 2016 veröffentlichte er unter dem Namen T der Bär ein abstraktes, elektronisch geprägtes HipHop-Album namens „Bienenwolf“, welches ebenfalls von zahlreichen Radio- und TV-Auftritten begleitet wurde. Seitdem spielt T der Bär auch vermehrt Live-Auftritte, unter anderem eine gemeinsame Deutschland-Tour mit der HipHop-Band Manfred Groove. Das zweite Album von T der Bär erscheint im April 2019.