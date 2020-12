Sophie »Weihnachten zu zweit« – der Song für das etwas andere Weihnachtsfest – Video out now

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Ein ungewöhnlicher Vorschlag. Doch in einem Jahr in dem eh „nichts lief wie geplant“, ist es ihre Art zu sagen: „Machen wir einfach das Beste draus!“ Und wenn das dieses Mal bedeutet, Weihnachten in kleinerer Besetzung zu feiern als sonst, ist das vielleicht umso besonderer und wertvoller.„Weihnachten zu zweit“ Video:„Meine Todo’s füllen ein ganzes Buch“, singt SOPHIE, „Geschenke gekauft, die keiner wirklich brauch. Renn von Termin zu Termin“. Eine sehr ehrliche Bestandsaufnahme von der Zeit, die eigentlich von Harmonie geprägt sein sollte, aber wohl bei den meisten in Stress ausartet. Noch ein Grund mehr sich auf die Dinge zu fokussieren, die man schon hat und viel zu oft vergisst.Musikalisch entführt uns SOPHIE in eine moderne weihnachtliche Soundwelt mit treibenden Sleigh-Bells, unterlegt von einem energetischen Trap-Beat. Durch einen schnellen Sprachrhythmus bilden die Strophen einen Kontrast zu Pre- und Refrain, der auch die innerliche Getriebenheit verdeutlicht. Sobald der Pre-Refrain musikalisch aufmacht und in einen großen Hall mündet, hat man das Gefühl mitten in der Gedankenwelt von SOPHIE zu stehen. Sie fragt uns ganz direkt: „Geht es dir grad auch wie mir? Ist dir das auch viel zu viel?“ Dabei singt sie sich genauso unbeschwert wie ihre Vorbilder Mariah Carey oder Ariana Grande durch mehrere Oktaven und zeigt ihre ganze stimmliche Bandbreite.Im Refrain wird sie noch deutlicher und sagt: „Mein Wunschzettel ist leer, in Wirklichkeit will ich nicht mehr. Denn eigentlich brauchen wir nur uns beide.“ Musikalisch zeigt sie hier, wie man klassische Soundelemente wie u.a. Streicher einbezieht ohne dabei den strahlenden Pop Sound zu verlieren.SOPHIE war klar, dass sie den Song unbedingt noch dieses Jahr veröffentlichen will. Ein Zeitplan bei dem sich einem Major-Label wohl die Haare aufstellen würden. Gut, dass sie alles im Alleingang macht und sich von keinem Hindernis aufhalten lässt. Mehrere Nächte hat sich Sophie zusammen mit ihrem Produzenten Hagen Paul Hoffschmidt im Studio eingesperrt. So war der Song schon nach wenigen Tagen (und wenig Schlaf) geschrieben, aufgenommen und produziert. Der Feinschliff lag dann in den Händen des Mastering Engineers, Ludwig Maier.In „Weihnachten zu zweit“ geht es um Zweisamkeit, Liebe und ein bisschen Weihnachten - und auch darum warum Paare in Zeiten von Corona vielleicht allein, aber nicht einsam sein müssen. Ob SOPHIES Vorschlag nur eine Fantasie bleibt oder den Weg in die Realität findet, verrät sie uns nicht. „Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden.“