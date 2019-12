Sin With Sebastian »Put it on (Come On)« die Safer Sex Hymne

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Der Songschreiber und Produzent Sebastian Roth erreichte durch diese beiden Tophits (Platz #1 und Platz #3) internationale Bekanntheit und erhielt zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen. Mit seinem Album „Golden Boy“ tourte er in Europa, den USA und Mexiko.Zum kommenden 25jährigem Jubiläum seines Nr. 1 Hits kommt „Put it on (Come On)“ - die geplante 3. Single aus dem „Golden Boy“ Album - in einer brandneu aufgenommen „2020 Version“ heraus.„Put it on (Come On)“ Lyricvideo:Der Song „Put it on (Come On)“ wurde am 1.12.2019 - zum Welt-AIDS-Tag - veröffentlicht. Der Track ist die Safer Sex Hymne, im typischen Sin With Sebastian Stil: Tanzbar, nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen - leicht Retro (im New Eurodance Stil) - und dadurch eben wieder zeitgemäß.Als LGBTQ-Vorreiter gelingt es Sebastian Roth nun schon seit fast 25 Jahren mit Ohrwurm-Melodien selbstironischen Texten und tanzbaren Beats diese Welt etwas bunter und fröhlicher, und damit auch toleranter zu machen.Und das brauchen wir heutzutage mehr denn je!