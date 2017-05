Semino Rossi – das Video zur Hitsingle „Wir sind im Herzen jung“ – neues Album „Ein Teil von mir“ ab 23.06.

Es erscheint am 23. Juni 2017 und hat schon einen echten Radio-Hit hervorgebracht: Die erste Single "Wir sind im Herzen jung" landete im April mehrere Wochen in Folge auf Platz 1 der von MusicTrace erhobenen offiziellen Radio-Charts Konservativ Pop. Was für ein Bilderbuch-Start für die neue Zusammenarbeit zwischen dem argentinischen Superstar und Deutschlands traditionsreichstem Schlagerlabel Ariola (Sony Music).Video "Wir sind im Herzen jung":"Ich bin total überrascht vom Erfolg und sehr glücklich", strahlt der Frauenschwarm, der sich mit der autobiographischen Single ein wunderbares Geschenk zum 55. Geburtstag gemacht hat, welchen er in diesem Jahr feiert. "Die Fans haben das Lied von der ersten Sekunde an geliebt", berichtet Semino, "vielleicht weil es unser kollektives Motto ist. Wir sind jung geblieben; wir lieben das Leben und natürlich die Musik."Semino Rossis Album "Ein Teil von mir" sprüht vor Energie und feiert den Schlager wie kaum eines seiner Alben zuvor. "Ein Teil von mir" inklusive der Hit-Single "Wir sind im Herzen jung" erscheint am 23.06.2017.