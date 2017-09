Rachel Platten - "Broken Glass" - die Female Empowerment Hymne

Mit der optimistisch-kämpferischen Pop-Hymne "Fight Song " gelang der US-amerikanischen Sängerin und Songwriterin vor zwei Jahren ein Welthit: Platz eins in UK, Platz sechs und Doppelplatin in den USA und Top 10 in zahlreichen anderen Ländern. Der weltweite Radiohit war in zahlreichen Trailern und Werbekampagnen zu hören und entwickelte sich zur inoffiziellen Hymne der Kampagne von Hillary Clinton in der US-Präsidentschaftswahl. Das folgende Album " Wildfire" chartete auf Platz fünf der US Billboard Charts und erreichte Goldstatus.Jetzt legt die 36-jährige New Yorkerin mit „Broken Glass“ eine brandneue Single vor, die vom Erfolgs-Produzententeam Stargate (Coldplay, Rihanna, P!NK etc.) produziert wurde. Es ist die erste Auskopplung aus Rachel Plattens zweitem Album, dessen Titel und Erscheinungstermin allerdings noch nicht feststeht.Rachel Platten sagt selbst über ihre neue Single: „Besonders uns Frauen wird immer gesagt, wie weit wir gehen können und wo unsere Grenzen sind. Als ich den Song schrieb, dachte ich an meinen eigenen Kampf und meine Entschlossenheit es in der Musikindustrie zu schaffen. Viele haben mir gesagt ich soll aufgeben, ich habe meinen Höhepunkt überschritten, aber ich habe meine Ziele mit Leidenschaft verfolgt, egal wie groß die Herausforderungen waren. “Broken Glass“ ist für alle, die bereit sind Barrieren zu überwinden, für die Frauen, die nicht schweigen und furchtlos unsere Welt verändern. Es ist für die jungen Mädchen da draußen, die sorglos und selbstbestimmt durch die Welt tanzen.“Hier das Video zu "Broken Glass":