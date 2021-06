Marina & The Kats "Different" Single und Video out now – der Titeltrack aus ihrem gleichnamigen Album (VÖ 25.06.) – bald auf Tour (!)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wie finde ich in einem alles übertönenden Radau meine eigene Stimme?Wieso klinge ich anders als die meisten anderen um mich herum?Ist das in Ordnung?Ja, denn: I’m completely normal – I’m just different from you.Marina & The Kats veröffentlichen heute ihre brandneue Single „Different“ und das dazugehörige Video. „Different“ ist nach „Speak Softly“ und „Pressure“ ein weiterer Vorbote ihres gleichnamigen Albums, das am 25.06. erscheint.„Different“ Video:Die Band, die ursprünglich zu dritt erste Schritte unternommen hat und zwischenzeitlich zum Quartett angewachsen ist, zählt seit Jahren zu den spannendsten und aufregendsten Bands Österreichs, wenn nicht Europas. Wer je in den Genuss einer ihrer zahlreichen, vor Energie berstenden Shows gekommen ist, wird das bestätigen.Gleich drei der vier Bandmitglieder spielen aktiv Schlagzeug. „Shared Drums macht es zwar nicht leichter“, sagt die Band selbst dazu, „dafür aber fetter.“ Denn das ist die Marina & The Kats Trademark, ein völlig eigenständigen Sound, der die Songs gnadenlos vorantreibt und dafür sorgt, dass sich bei den Konzerten niemand dem Groove entziehen kann.Wovon allerdings besonders die Songs des neuen Albums profitieren, das die Gang rund um die Bandleader Marina und Thomas in den letzten Monaten aufgenommen hat. Denn auf der einen Seite präsentiert sich „Different“, so der Titel der neuen Platte, als rau, direkt und als herrlich ungehobelt. Andererseits aber sind die Songs des Albums natürlich auch eine musikalische Reflektion des letzten Jahres. Einer Berg- und Talfahrt, die zunächst zwar mit Konzerten in Israel, Deutschland und Österreich noch vielversprechend begann, dann aber umso abrupter gestoppt wurde. So wie die Band selbst sich von einem Moment auf den anderen in ihrem Drang auf die Bühne beschnitten sah und sich plötzlich mit Stillstand und Langsamkeit abfinden musste, wo zuvor purer Tatendrang und Enthusiasmus war.Zurückgeworfen auf sich selbst begann das, was Marina & The Kats selbst als „Grundlagenforschung“ bezeichnen. Wie können, wie wollen wir 2021 und darüberhinaus klingen? Erlauben wir uns den Luxus die Dinge anders zu machen? Einfach Musik schreiben, die uns gefällt und herausfinden, wohin uns das führt? Wird es reichen, wenn es auch nur uns gefällt?Das Ergebnis dieses Selbstfindungs-Prozesses wurde von der Band live eingespielt – ganz dem Klischee entsprechend sind auf „Different“ vier VollblutmusikerInnen zu hören, die aufeinander eingehen und reagieren, die sich – wenn es dem Song und dem Feeling, das er vermitteln soll, dienlich ist – auch einmal kleinere Fehler verzeihen und kompromisslos Musik direkt aus dem Herzen machen.Dass es im Titelsong klarerweise ums Anders-Sein geht, liegt auf der Hand. Für Marina geht es dabei auch darum zu wissen, wer man ist und wer man sein möchte. Und um die Schwierigkeit den eigenen Weg zu gehen, ohne stets auf andere zu hören.Mit „Different“ stellen Marina & The Kats erneut ihre Ausnahmestellung in der europäischen Musikszene unter Beweis. Es ist ein Album zum Durchhören, zum Tanzen und Feiern wie die Alben früher auch. Aber zugleich ist es aktuell wie nie und mutiger denn je.Bald kann man wieder in den Genuss ihrer fantastischen Liveshow kommen.Tourdaten:29.05.2021 – St. Pölten (A), Sind im Garten30.05.2021 – Idar-Oberstein (GER), Weiherschleife11.06.2021 – St. Florian (A), Altes Kino12.06.2021 – Salzburg (A), Alter Markt18.06.2021 – St. Pölten (A), MM-Jazzfestival27.06.2021 – Wien (A), Supersense, Release-Party02.07.2021 – Bad Doberan (GER), Kornhaus03.07.2021 – Hoyerswerda (GER), Kulturfabrik11.07.2021 – Wien (A), Kaiserwiese17.07.2021 – Lienz (A), Hauptplatz18.07.2021 – Fels am Wagram (A), Summerstage22.07.2021 – Wangels (GER), Schleswig-Holstein Musik Festival23.07.2021 – Lübeck (GER), Schleswig-Holstein Musik Festival24.07.2021 – Pronstorf (GER), Schleswig-Holstein Musik Festival27.07.2021 – Ahrenshoop (GER), Naturklänge31.07.2021 – Gänserndorf (A), Sommerszene04.08.2021 – Wien (A), Palais Liechtenstein14.08.2021 – Halla a.d.Saale (GER), TBA19.08.2021 – Budapest (HUN), TBA20.08.2021 – Budapest (HUN), TBA26.08.2021 – Wolkersdorf (A), Schloß Wolkersdorf27.08.2021 – Veszprém (HUN), Street Music Festival28.08.2021 – Veszprém (HUN), Street Music Festival07.09.2021 – Leer (GER), Gezeitenkonzerte08.09.2021 – Münster (GER), Hot Jazz Club09.09.2021 – Hameln (GER), Jazz Club10.09.2021 – Hürth (GER), Löhrerhof17.09.2021 – Oberalm (A), Kulturwerkstatt18.09.2021 – Essingen (GER), Kultur im Park19.09.2021 – Sankt Wendel (GER), Int. JazztageWeitere Termine: https://www.marina-thekats.com/dates