Mama - EP "The Call" (VÖ 15.12.) - Downbeat Electro mit großer Message, laut und voller Energie

Der Berliner Charme paart sich hier mit Electro Trap und Balladen - jedes Stück der EP steht völlig für sich und gibt einen neuen Blick auf ehemalige Hip Hop Elemente frei.“Heavenly Father“ schlägt leise Töne an, “Closer“ ist schwungvoll und experimentell. On top kommen Remixe von Sebastian Klausing und Daniel Ledwa. „The Call“ ist ein weiterer Quantensprung, der aus dem Umfeld des Künstlernetzwerkes Zughafen in Erfurt, dem u.a. auch Clueso angehört, entstanden ist und Mama ganz sicher zurück in die Playlisten katapultieren wird.Mama, das sind drei Musiker aus Erfurt mit ähnlichen musikalischen Ambitionen. Das Ergbenis ihres erfolgreichen Zusammenschlusses ist eine bemerkenswerte Ladung uniquen elektronischen Indie Pops. Tragende Vocals auf charmant gespielten Gitarren und Klavier-Parts tanzen bei Mama über gechillte Beats und Synthie Sounds. Mama ist das, was passiert, wenn ein DJ und zwei gestandene Musiker aufeinander treffen: Es wird tanzbar, singbar und sogar was fürs Radio.Die EP "The Call" von Mama erscheint am 15. Dezember.TRACKLIST:1. Favour2. The Jordan3. Heavenly Father4. Heavenly Father (Sebastian Klausing Club Mix)5. Closer6. Favour (Daniel Ledwa Remix)