Lena Laval die Schlagernewcomerin des Jahres veröffentlicht Debütalbum »Alles und immer« am 27.09.

Auch beim Songwriting läuft bei Lena alles auf höchstem Niveau. Ein Grund hierfür war die schicksalshafte Begegnung mit dem bekannten Schlager-Produzenten und Songwriter Oli Nova bei einem Auftritt in Stuttgart. Oli Nova war von Lena so begeistert, dass er ihr neben der Produktion der Songs auch beratend zur Seite steht. Der Tonträger überzeugt durch liebevoll produzierten modernen Schlager, der auch in Clubs und auf Schlagerpartys bestens funktioniert. An den Texten dichteten neben Oli Nova Schlagerkoryphäen wie Tobias Reitz, Oliver Lukas und Alexander Scholz mit. Also fraglos das Beste was in Deutschland Schlagertexte dichtet.Gleich die erste Single „Ich will nur spielen“ zeigt exzellentes Hitpotential. Der Schlagersong im Electrogewand ist ein pulsierender Discofox mit jeder Menge Sexappeal. „Wir beide waren Spieler, aber du hast dich verzockt“, ist die Kernaussage des Liedes. Ein weiterer Song zum Thema Liebe ist der Singlekandidat „Jetlag der Gefühle“. Der poppige Schlager überzeugt durch seinen eingängigen Refrain und einen Text, der das Gefühl des Frisch-Verliebtseins originell und mit weltumspannenden Lyrics rüberbringt. Auch dieser Song ist tanzbar und somit wunderbar in den Schlager-Clubs einsetzbar. Ein klarer Höhepunkt des Albums ist der Titel-Song „Alles und immer“, der klanglich mit aktuell angesagten Electro- und Clubsounds spielt. Das Lied hat Power, Eleganz und einen sanften Hauch Erotik. Keine Frage, der Dancefloor wird beben, wenn der Song in den Tanzpalästen der Republik erklingt. Tiefsinnig und persönlich lässt der Song „Ungeschminktes Ich“ in Lenas Seele blicken. Es geht darum, dass die Liebe zum äußeren Schein nichts mit der wirklichen Person zu haben muss, die mit all ihren „Narben auf dem Ich“ vor einem steht. Oberflächlichkeiten sind Lenas Sache nicht… Die wahre Persönlichkeit muss auch in der Liebe erst gefunden werden. Ein bekanntes und verzwicktes Thema ist es, wenn die Liebe einer Frau auf einen verheirateten Mann fällt, der sich nicht entscheiden kann oder will. Der sphärische Pop-Song „Hast du’s ihr gesagt?“ nimmt sich dieses aufreibenden Themas an. „Willst du nun bleiben oder nicht?“ ist die Frage, die Entscheidung dazu ist nicht einfach. Die wunderschön gesetzten Chöre Lenas geben dem Song eine ganz besondere und leidenschaftliche Note, die man im Schlager eher selten findet.„Alles und immer“ ist das aufsehenerregende Debüt einer Sängerin, die für ihre Schlagerkarriere alles auf eine Karte gesetzt hat und jetzt die Früchte dieses Mutes erntet. Als Selfmade-Frau mit einem einzigartigen Top-Team um sich herum, ist Großes zu erwarten. „Alles und immer“ ist hierzu der passende Slogan. Also dann: Vorhang auf! Die Schlagerwelt darf sich auf Lena Laval freuen.