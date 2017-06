Koenige&Priester – das Album "Heldenreise" ab 16.06.

In ihren Songs beschreiben sie die Lebensreise eines jeden Menschen, der zweifelnd mit dem Glauben ringt und mit dem was er zu wissen glaubt. Die Songs reflektieren das Schwanken zwischen „schon jetzt“ aber „noch nicht ganz“, zwischen „Alles ist möglich“ und „Warum hast du mich verlassen?“, zwischen bejubelten Wundern und verzweifelten Fragen.Hört man in die Platte hinein, spürt man, dass es mehr ist als theoretische, philosophische, oder gar theologische Wissensvermittlung. Die Songs reflektieren vielmehr die Schönheit, die Einfachheit und auch das Staunen über die kleinen und großen Wunder des Lebens. Songs, die Lust auf Leben machen und gleichzeitig Hoffnungsträger für weniger lustvolle Lebenssituationen sind.Das neue Koenige&Priester Album „Heldenreise“ erscheint am 16. Juni.Die Koenige&Priester sind ab Juni auf „Heldenreise“ Tour.TOURDATEN:10.06. – Köln15.06. – Hamburg16.06. – München17.06. – Leipzig18.06. – Detmoldweitere Termine: https://www.koenigeundpriester.de/termine