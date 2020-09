Kevin Brain Smith besingt in seiner neuen Single »Wunder« – Akustikvideo jetzt online

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Du wirst ganz still, deine Sinne schärfen sich, du willst ganz genau hinhören und deine Augen möchten jeden Moment erfassen. Genau das passiert den meisten Menschen, wenn sie Außergewöhnliches wahrnehmen.Kevin Brain Smith (ausgesprochen „...Brian...“, eine lokal Schreibweise aus dem Herkunftsland seines Vaters, Indiana) schafft genau das, wenn er die Bühne betritt und die ersten Töne singt. Wer ihn einmal erlebt hat, ist sich sicher: Das wird ein ganz Großer!Seine Stimme ist voller Leidenschaft und Wärme. Der Sänger und Songwriter sprüht vor Lebenslust und lebt für die Musik. Er versteht es, für sein Publikum ein nahbarer Freund und gleichzeitig großer Künstler zu sein und zieht die Menschen augenblicklich in seinen Bann. Durch seine deutsch-amerikanischen Wurzeln ist er musikalisch auch genauso aufgewachsen: Mit dem deutschen Schlager und dem amerikanischen Country. Er versteht es wie kein Zweiter, die beiden Musikstile zu lebendigem Pop-Schlager werden zu lassen. Am 28.08.20 veröffentlicht er seine erste Single "Wunder". Mit dabei sind neben der Original Version auch ein Remix von Franz Rapid, der schon für Helene Fischer produziert hat, und eine Akustik Live Version."Wunder" Akustikvideo:Geschrieben hat Kevin den Titel mit sehr erfolgreichen und talentierten Songwritern, die von seinem Talent schon früh überzeugt waren: Marc Hiller (Helene Fischer, DJ Herzbeat, Beatrice Egli), Tobias Schwall (Vincent Groß, Helene Fischer, DJ Herzbeat) und Marius Gröh (Marie Reim, Gestört aber Geil, Julia Lindholm).Musik ist grenzenlos. Eine Sprache, die jeder versteht. Deshalb verwundert es auch wenig, dass im Haus2000 (Zara Larsson, James Morrison, Cro, Capital Bra, Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut, u. v. a.), seinen Songs der letzte Feinschliff gegeben wurde. In diesem kreativen Umfeld trifft Schlager auf Pop & Rap, sowie Musik aus der ganzen Welt. All das verleiht diesem charismatischen Sänger eine ganz besondere Note.