Justin Jesso der Songwriter für Superstars wie Kygo, Ricky Martin und die Backstreet Boys veröffentlicht Video zu seinem Song-Baby "Clarity"

“Clarity”, das Justin Jesso am 14. Januar 2022 über Sony Music Germany veröffentlichte, ist eines dieser Song-Babys. Ursprünglich ging es in dem Song darum, in einer Beziehung zu sein und nicht wirklich zu wissen, was los ist oder wo man steht, weil der Partner nicht transparent ist – aber inzwischen ist es so viel mehr als das geworden: “Es geht auch darum, dass ich mich selbst finde”, erklärt Justin. “Ich habe es mitten in der Pandemie geschrieben. Ich war total gestresst und lebte bei meinen Eltern, und die Welt war wie abgeschaltet. Ich wollte einfach nicht bewusst darüber nachdenken, was ich schreibe, sondern es ganz natürlich aus mir herausfließen lassen, und das ist dabei herausgekommen. Es geht also auch darum, dass ich Klarheit in meiner musikalischen Reise finde und versuche, herauszufinden, wohin ich mich bewege… Es ist wirklich die Musik, die ich machen möchte und die meine Seele anspricht, also ist es eine sehr persönliche Reise für mich als Künstler.““Clarity” Official Musicvideo:Nicht nur als Songschreiber, sondern auch als Sänger hat das Universum eindeutig auf Justin Jessos Seite gestanden: Seine Hit-Single “Stargazing” mit dem legendären Künstler Kygo hat ihm Hunderte von Millionen Streams, Views, Gold- und Platinauszeichnungen in Ländern auf der ganzen Welt und sogar eine Grammy-Nominierung eingebracht!“Clarity” ist die erste Single in einer Reihe von bald erscheinenden Tracks von Justin Jesso und bereits über Sony Music Germany erhältlich.TOURDATEN 2022:08. Juni 2022: Nochtspeicher, Hamburg09. Juni 2022: Zoom, Frankfurt10. Juni 2022: Luxor, Köln12. Juni 2022 Im Wizemann (Halle), Stuttgart13. Juni 2022: Ampere, Muffatwerk, München15. Juni 2022: Naumanns, Leipzig16. Juni 2022: Frannz Club, Berlin